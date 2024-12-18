Раніше ЗМІ писали, що українська розвідка навчала повстанців сучасній війні дронів.

Інформація про те, що Україна допомогла сирійським повстанцям повалити режим Башара Асада, не відповідає дійсності. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien.

Зеленський зазначив, що озвучена західними ЗМІ інформація про таку співпрацю не є офіційною.

"Сьогодні ми говоримо лише про гуманітарну допомогу Сирії. Ми дійсно готові допомогти населенню цієї країни. Допомогти з борошном, пшеницею, кукурудзою, олією. І дійсно були контакти, і ми готуємо таку гуманітарну допомогу", — зазначив Зеленський.

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Роль України у поваленні режиму Асада

Як писав УНІАН, коли сирійські повстанці розпочали свій сенсаційно блискавичний наступ проти урядових сил Башара Асада в Сирії у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна буцімто допомогла повстанцям підготуватися до атаки.

Зокрема газета Kyiv Post 1 грудня писала, що деякі повстанці пройшли оперативну підготовку у фахівців спецпідрозділів групи "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Начебто їх навчали тактиці, розробленій під час війни в Україні, в тому числі застосуванню безпілотників.

Про певну присутність українських розвідників у Сирії видання писало ще влітку.

Вже після повалення режиму Асада авторитетна The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писала, що українська розвідка направила близько 20 досвідчених операторів дронів і близько 150 fpv-безпілотників у штаб повстанців у сирійському Ідлібі за місяць до початку наступу.

Втім, за оцінками західних розвідок, українська допомога зіграла скромну роль у загальному успіху повстанців.

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