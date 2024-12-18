Інформація про те, що Україна допомогла сирійським повстанцям повалити режим Башара Асада, не відповідає дійсності. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien.
Зеленський зазначив, що озвучена західними ЗМІ інформація про таку співпрацю не є офіційною.
"Сьогодні ми говоримо лише про гуманітарну допомогу Сирії. Ми дійсно готові допомогти населенню цієї країни. Допомогти з борошном, пшеницею, кукурудзою, олією. І дійсно були контакти, і ми готуємо таку гуманітарну допомогу", — зазначив Зеленський.
Роль України у поваленні режиму Асада
Як писав УНІАН, коли сирійські повстанці розпочали свій сенсаційно блискавичний наступ проти урядових сил Башара Асада в Сирії у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна буцімто допомогла повстанцям підготуватися до атаки.
Зокрема газета Kyiv Post 1 грудня писала, що деякі повстанці пройшли оперативну підготовку у фахівців спецпідрозділів групи "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Начебто їх навчали тактиці, розробленій під час війни в Україні, в тому числі застосуванню безпілотників.
Про певну присутність українських розвідників у Сирії видання писало ще влітку.
Вже після повалення режиму Асада авторитетна The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писала, що українська розвідка направила близько 20 досвідчених операторів дронів і близько 150 fpv-безпілотників у штаб повстанців у сирійському Ідлібі за місяць до початку наступу.
Втім, за оцінками західних розвідок, українська допомога зіграла скромну роль у загальному успіху повстанців.