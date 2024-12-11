За даними джерел, Україна направила на допомогу повстанцям близько 150 fpv-безпілотників.

Повстанці, які повалили режим Башара Асада в Сирії, отримували безпілотники та іншу військову підтримку від України. Про це пише Девід Ігнатіус у статті для The Washington Post, посилаючись на свої джерела.

"Українська розвідка направила близько 20 досвідчених операторів дронів і близько 150 fpv-безпілотників у штаб повстанців у сирійському Ідлібі чотири-п'ять тижнів тому, щоб допомогти провідному повстанському угрупованню "Хайят Тахрір аш-Шам", повідомили обізнані джерела", - пише Ігнатіус.

Він зазначає, що, за оцінками західних розвідок, українська допомога зіграла скромну роль у поваленні президента Сирії Башара Асада. Однак вона була важлива як частина ширших зусиль України з нанесення таємних ударів по російських операціях на Близькому Сході, в Африці та всередині самої Росії.

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Як стверджує Ігнатіус, програма таємної допомоги України в Сирії була "відкритим секретом", хоча високопоставлені чиновники адміністрації Байдена неодноразово заявляли, що не знали про неї.

Раніше українські ЗМІ, посилаючись на джерела в розвідці, вже повідомляли, що "сирійські повстанці за підтримки українських оперативників завдали численних ударів по російських військових об'єктах, представлених у регіоні".

Російські чиновники також кілька місяців скаржаться на воєнізовані дії України в Сирії. Олександр Лаврентьєв, спеціальний представник Росії щодо Сирії, заявив у листопаді, що "українські розвідники перебувають на території Ідлібу".

При цьому операція в Сирії - не єдиний випадок, коли українська військова розвідка діє за кордоном, щоб переслідувати російських оперативників. У серпні BBC повідомила, що Україна допомогла повстанцям на півночі Малі влаштувати засідку на російських найманців із групи Вагнера.

"Як і операції України в Африці та напад на Курську область всередині Росії, таємна операція в Сирії відображає спробу розширити поле бою - і завдати шкоди росіянам там, де вони не готові. Допомога України не була, так би мовити, "дроном, що переломив спину верблюда". Але вона допомогла, хоча б малою мірою, звалити найважливішого клієнта Росії на Близькому Сході", - зазначає оглядач.

Сирія - новини

8 грудня державне телебачення Сирії повідомило про падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко вважає, що ситуація в Сирії змусила Росію екстрено виводити військовий контингент із баз на території країни. Ці сили можуть опинитися на фронті в Україні, але значно не вплинуть на загальну ситуацію.

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