Відповідну ініціативу підтримали 330 депутатів.

Верховна Рада має намір дозволити військовослужбовцям йти в оплачувану 10-денну відпустку під час дії воєнного стану.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зокрема, Рада ухвалила за основу проект змін до пункту 18 статті 10-1 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

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"За" відповідний законопроект проголосували 330 депутатів.

"Він передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - зазначив Железняк.

Відпустки для військових - що відомо

29 липня Верховна Рада дозволила відпустки для догляду за дитиною обом батькам-військовослужбовцям в особливий період – тепер її може оформити як жінка, так і чоловік.

Загалом під час воєнного стану законодавством не передбачається можливість звільнитися зі служби до його закінчення. Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач заявив, що попри війну керівництво знайшло можливість відпочинку для військових.

Водночас військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки в декількох випадках. Крім того, військовозобовязений може відмовитися від служби, якщо має трьох і більше дітей віком до 18 років.

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