За ухвалення відповідного законопроекту проголосував 331 народний обранець.

Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, за ухвалення відповідного законопроекту №7678 в цілому проголосував 331 народний обранець.

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Відповідним законопроектом передбачено внесення змін до закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Зокрема, пропонується віднести до таких підстав наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Як відомо, мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Вона поширюється на чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

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