У випадку якихось проблем військовий може додатково взяти кілька відпусток по десять днів.

Під час воєнного стану законодавством не передбачається можливість звільнитися зі служби до його закінчення. Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач заявив, що попри війну керівництво знайшло можливість відпочинку для військових.

Про це пише Liga.net.

"Наприклад, військова частина якийсь час перебуває на одному з найважчих напрямків. Чіткого терміну її перебування там немає – залежно від ситуації, це може бути від кількох місяців до пів року. Потім частину відводять у спокійніше місце, і командир надає військовим відпустки – десять днів без урахування часу на дорогу. Тобто десять днів саме вдома", - розповів начальник управління.

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Горбач додав, що у випадку якихось проблем військовий може взяти ще кілька відпусток по десять днів.

За його словами, командування слідкує, щоб потрібна кількість особового складу все одно залишалась на позиціях. Зокрема, на місці завжди залишається дві третини військової частини і лише одна третина - може піти у відпустку.

"Чи зміниться щось у законодавстві щодо терміну служби під час мобілізації, складно прогнозувати. Але в будь-якому випадку в перші дні війни було мобілізовано дуже багато людей, у всіх них зараз однаковий термін служби, і всі вони не зможуть звільнитися в один і той самий час. Адже обставини на фронті легшими не стають", - підсумував посадовець.

Мобілізація в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в країні оголосили мобілізацію.

У Міноборони заявили, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які обороняють державу від російських окупантів.

Наразі військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки. Це можна зробити в декількох випадках.

Раніше Верховна Рада України додала до переліку ще одну можливість - якщо у військовослужбовця є троє і більше дітей віком до 18 років.

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