Експерти відзначили, що глава Кремля збільшив число заяв, спрямованих на відмову Заходу від допомоги Україні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін збільшив число заяв, спрямованих на відмову Заходу від допомоги Україні. Дана активність пов'язана із заявами США про передачу українській армії ЗРК Patriot.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, глава Кремля став істерично звинувачувати Вашингтон в "затягуванні" війни. При цьому Путін намагається переконати, що системи ПРО в Україні "не будуть виконувати" оборонні цілі.

Крім того, експерти нагадали, що в Кремль брехали й намагалися представити допомогу Заходу Україні як ескалацію. У свою чергу аналітики відзначили, що системи Patriot допоможуть посилити здатність України захищати об'єкти критичної інфраструктури від російських ракет.

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"Patriot також завадить спробам Путіна примусити Україну до переговорів на його умовах", - йдеться в повідомленні.

Передача Україні систем Patriot - що відомо

21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США на зустріч з американським колегою Джо Байден, який підтвердив передачу Україна ЗРК Patriot.

При цьому наголошується, що бійці ЗСУ навчатимуться працювати з ЗРК у третіх країнах, що займе "певний час". У свою чергу спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що українські військові можуть освоїти американські системи Patriot за кілька місяців.

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