Найближчим часом Пентагон почне навчання українського персоналу експлуатації та обслуговуванню ракетної системи Patriot.

Навчання українських військових роботі з ракетними комплексами Patriot має розпочатися "дуже скоро".

Про це повідомив високопоставлений представник Міноборони США. Як передає CNN, він уточнив, що на сьогоднішній день США навчили близько 3100 українських військових роботі з різними системами. Майже половина з них була навчена поводженню з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS - двома системами, які до цього часу мали вирішальне значення для ЗСУ. Українські сили також пройшли навчання з техніки, різних видів артилерії, безпілотників та інших систем.

А найближчим часом Пентагон почне навчання українського персоналу експлуатації та обслуговуванню ракетної системи Patriot, про що було офіційно оголошено вчора під час візиту президента Володимира Зеленського в США.

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Хоча в Пентагоні не уточнили, коли саме почнеться навчання і скільки воно триватиме, високопоставлений представник Міноборони заявив, що воно почнеться "дуже скоро" і займе "кілька місяців".

За даними Пентагону, система Patriot коштує від $450 до $550 млн, в залежності від конфігурації, а кожна ракета коштує близько $4 млн.

Patriot для України

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона президент США Джо Байден підтвердив передачу Україна однієї батареї ЗРК Patriot.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час".

Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, проте Захід побоювався ескалації.

А сьогодні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що українським військовим під силу за кілька місяців освоїти американські системи ППО Patriot.

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