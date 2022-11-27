Михайло Подоляк зазначив, що Кремль більше не зможе розраховувати на силове захоплення чужих територій.

Наслідки розв'язаної Росією війни проти України для Москви будуть неприємними. Постраждає російська економіка.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія не зможе розраховувати на силове захоплення територій після перемоги України, а поразка у війні вдарить по російській економіці.

"Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо РФ програє. Україна це підтримує. Хто ні?" - зазначив радник глави ОП в Twitter.

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Війна-2022: як Росія змушує Україну до переговорів

Після того, як війська окупантів втекли з Херсона, Москва стала активніше говорити про переговори. 7 листопада президент Володимир Зеленський нагадав умови переговорів з РФ.

У свою чергу радник глави ОПУ Михайло Подоля заявив, що врятувати Росію в історичній перспективі може внутрішня трансформація і повне виведення військ з української території.

16 листопада Зеленський зазначив, що росіяни врятують державу, якщо" позбудуться тих політиків і тієї політики агресії, які у них сьогодні є", але в нинішньому вигляді Росія не збережеться, тому що Україна не планує програвати.

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