Радник голови ОП наголосив, що світ повинен пам'ятати, що розпочав цю війну.

Російська Федерація перейшла до нової тактики щодо війни в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк виділив три основні пункти.

Як зазначив Подоляк у своєму Twitter, до чинної тактики РФ входять:

теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну;

теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни;

інформкампанія щодо полонених, щоб дискредитувати Україну.

"Пам’ятаємо, що це саме Рф розпочала війну, руйнує міста і вбиває людей", - додав Подоляк.

Війна-2022: як РФ примушує Україну до переговорів

Станом на 23 листопада найактивніші бойові дії ведуться у Херсонській області, а також на Донбасі. Після втрати Херсона росіяни почали активніше говорити про перемовини. 7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіаьної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, врятувати Росію в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.

16 листопада президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ заявив, що росіяни збережуть свою державу, якщо "позбавляться тих політиків і тієї політики агресії, які в них сьогодні є".

Президент наголосив, що росіяни не збережуть РФ "у тому складі і впливі", який є зараз, бо Україна не планує програвати.

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