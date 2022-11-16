Президент наголосив, що росіяни не збережуть РФ "у тому складі і впливі", який є зараз, бо Україна не планує програвати.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що росіяни збережуть свою державу, якщо "позбавляться тих політиків і тієї політики агресії, які в них сьогодні є".

Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ зазначив, що не знає, яким буде майбутнє Росії.

"Я не бачу майбутнього РФ. Не хочу, щоб мене не так зрозуміли... Я не бачу, тому що це не в моєму пріоритеті... І я не думаю про те, що буде з ними потім", - пояснив президент.

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За словами Зеленського, Україна повинна займатися своєю державою, але має зробити так, щоб РФ не мала змоги навіть спробувати здійснити черговий напад.

"Це наша задача", - сказав він.

На думку глави держави, росіяни збережуть свою державу, якщо "позбавляться тих політиків і тієї політики агресії, які в них сьогодні є".

"Вони не збережуть її у тому складі і впливі (який є зараз - УНІАН)..., бо ми не збираємося програвати. А якщо ми не програємо, то всі бачитимуть, що все ж таки кожна держава - суб'єкт і її треба поважати. Наслідки у них будуть", - наголосив президент.

Заяви про мир із Росією

15 листопада у своїй промові на саміті G20 президент України Володимир Зеленський закликав світ не пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

"Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання", - сказав президент.

Він представив 10 рішень, які можна реалізувати, щоб гарантувати мир.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, врятувати Росію в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.