Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підкреслює, що врятувати Росію в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.
Російський президент Володимир Путін вже програв, написав він на своїй сторінці у Twitter.
"Росія повинна усвідомити: екзистенційну загрозу для неї несе не поразка, а продовження війни. Путін вже програв: мобілізація або відхід на лівий берег відстрочує неминуче. Врятувати РФ в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України", - підкреслив Подоляк.
Ситуація на фронті
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада російське командування оголосило про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.
11 листопада у окупований Херсон зайшли підрозділи Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним.
Відомо, що з початку тижня на правому березі Дніпра українські військові вже звільнили 179 населених пунктів.
На думку BBC, втрату Херсона можна порівняти з принизливим відходом Росії зі своїх позицій під Києвом.
Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати те, наскільки принизливим для репутації президента РФ стане втеча військ з Херсона.
Голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що росіяни не збираються здаватися у війні, попри втрату Херсона.