Екзистенційну загрозу для неї несе не поразка, а продовження війни, зазначив радник голови ОП.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підкреслює, що врятувати Росію в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.

Російський президент Володимир Путін вже програв, написав він на своїй сторінці у Twitter.

"Росія повинна усвідомити: екзистенційну загрозу для неї несе не поразка, а продовження війни. Путін вже програв: мобілізація або відхід на лівий берег відстрочує неминуче. Врятувати РФ в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України", - підкреслив Подоляк.

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Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада російське командування оголосило про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

11 листопада у окупований Херсон зайшли підрозділи Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним.

Відомо, що з початку тижня на правому березі Дніпра українські військові вже звільнили 179 населених пунктів.

На думку BBC, втрату Херсона можна порівняти з принизливим відходом Росії зі своїх позицій під Києвом.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати те, наскільки принизливим для репутації президента РФ стане втеча військ з Херсона.

Голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що росіяни не збираються здаватися у війні, попри втрату Херсона.

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