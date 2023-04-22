Андрій Мельник закликав союзників України перейти всі "штучні червоні лінії".

Українській армії необхідно в 10 разів більше військової допомоги від союзників. У цьому випадку Україна зможе завершити війну з Російською Федерацією вже цього року.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію в цьому році", – написав заступник глави МЗС України Андрій Мельник у своєму Twitter-акаунті.

При цьому він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на постачання зброї для української армії.

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Видання Bloomberg пише, що деякі європейські союзники України більше не чекають прориву від можливого контрнаступу Збройних сил України. Більш реалістичною метою називають просування на 30 кілометрів, тому що росіяни встигли окопатися. При цьому зазначено, що навіть менш амбітний ривок, ймовірно, буде коштувати тисяч життів і великої кількості боєприпасів і озброєння через багаторівневу оборону Росії у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід, які були побудовані за зиму.

При цьому міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що війна Російської Федерації проти України може виявитися довгою, тому союзникам Києва необхідно готується до такого сценарію.

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