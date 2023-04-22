Пол Йонсон зазначив, що вже йде війна на виснаження.

Війна Російської Федерації проти України може виявитися довгою. Союзникам Києва необхідно готуватися до такого сценарію.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що українські військові в рамках підготовки до звільнення територій України отримали сотні танків, системи артилерії і тисячі бронемашин

"Я думаю, що ми повинні бути готові, що війна може бути довгою, на жаль. Для цього дуже важливо переконатися в тому, що ми можемо забезпечити логістику, запчастини, боєприпаси", - заявив міністр в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, зараз йде війна на виснаження, в якій головне - безпека поставок.

"Ми зараз в Швеції переглядаємо наші потужності, щоб показати, що у нас є промислова база, яка одночасно може гарантувати, що ми збільшуємо до 2% ВВП наші витрати на оборону, і в той же час робити більше, щоб підтримувати Україну", - підсумував Йонсон.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Україна вже не перший місяць готується до контрнаступу. При цьому глава РНБО Олексій Данілов заявив, що військове керівництво України буде приймати рішення про контрнаступ в останній момент.

У свою чергу заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступальні дії ВСУ вже почалися, зокрема йде масштабна підготовка до звільнення всіх території України.

Водночас міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Запорізькій області окупанти готуються до евакуації в населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту.

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