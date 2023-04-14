Деякі офіційні особи знизили очікування від українського наступу в 2023 році

Деякі європейські союзники України більше не чекають прориву від можливого контрнаступ ЗСУ. Більш реалістичною метою називають просування на 30 кілометрів, бо росіяни встили окопатися.

Видання Bloomberg пише, що настрій серед західних офіційних осіб різко відрізняється від того, що було наприкінці 2022 року, коли Київ здивував своїх союзників, а також Росію парою успішних контрнаступів, в результаті яких були відбиті великі ділянки окупованих земель.

Це підживлювало надії, що в 2023 році українські сили зможуть зробити подальші прориви, які схилять хід війни на користь України. Тепер союзники Києва стримують свої очікування та обмірковують необхідність інтенсивних бойових дій аж до 2024 року.

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Офіційні особи США пропонували свою песимістичну оцінку перспектив шість-вісім тижнів тому, згідно з масивом секретних документів, розкриття яких в результаті витоку викликало гнів у Києві. Висловлені тоді побоювання як і раніше зберігаються серед деяких союзників України попри те, що з тих пір НАТО отримало мільярди доларів у вигляді боєприпасів і озброєнь.

Водночас очікується наступ України на Мелітополь, що буде направлено на розкол російських сил, деякі європейські офіційні особи скептично ставляться до того, що це може бути досягнуто в поточному році.

Натомість більш реалістична мета тепер розглядається як просування на 30 км або близько того, що дозволить найбільш боєздатній артилерії України опинитися в межах досяжності російських ліній постачання і створить умови для більш глибокого наступу в 2024 році, сказав один з чиновників. Союзники повинні працювати зараз, щоб збільшити свої виробничі потужності і підтримку, яка буде потрібна для підтримки цих зусиль, додав чиновник.

Навіть менш амбітний ривок, ймовірно, буде коштувати тисяч життів і великої кількості боєприпасів і озброєння через багаторівневої оборони Росії у вигляді мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід, які були побудовані за зиму.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Україна активно готується до звільнення своїх територій від російських окупантів. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський сказав, що запланований контрнаступ поки не можна розпочати, бо Києву потрібна додаткова військова допомога.

При цьому заступник голови Міноборони Ганна Маляр порекомендувала українцям припинити обговорювати військові плани, зокрема контрнаступ.

13 квітня президент України анонсував потужні дії.

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