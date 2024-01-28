Багато західних чиновників вважають його маріонеткою Кремля, яка за рахунок українського питання виторговує собі поступки з боку ЄС.

З самого початку нападу РФ на Україну Угорщина не приховувала своїх антиукраїнських настроїв. З подачі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана були затримані переговори про членство України в Євросоюзі. Саме він гальмував надання допомоги Києву і публічно висловлював сумніви в можливості перемогти РФ.

У зв'язку з цим так багато уваги приділяється зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини та України, наміченої на 29 січня, пише CNN. Хоча тема переговорів не розкривається, західні чиновники сподіваються, що це допоможе зняти угорське вето на виділення допомоги Києву на суму 50 млрд євро.

Наприкінці минулого року Орбан пояснив вето тим, що, на його думку, неправильно, коли гроші з бюджету ЄС йдуть за його межі.

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Але західні критики відзначили, що Орбан дуже близький з російським президентом Володимиром Путіним. Багато західних чиновників і зовсім вважають його маріонеткою Кремля, яка за рахунок українського питання виторговує собі поступки з боку ЄС.

Хоча, варто нагадати, що угорська влада ще до війни в Україні стала для ЄС незручною за рахунок внутрішніх розбіжностей. А війна ще сильніше загострила ці розбіжності, що межують з конфліктом.

Видання перерахувало ті пункти, за якими в Угорщини проблеми з ЄС:

Ця країна зривала зусилля Європи та США щодо підтримки України;

Орбан затягував санкції ЄС проти Росії;

Затягував постачання зброї та фінансової допомоги Україні;

Перешкоджав Україні на шляху вступу до ЄС та НАТО;

Став серйозною перешкодою на шляху до вступу в НАТО Фінляндії та Швеції.

Останній пункт особливо красномовний, оскільки розширення НАТО є ключовим невдоволенням Путіна. Орбан вже натякнув, що в угорському законодавстві не існує чіткого графіка того, коли буде в парламенті країни ратифікація заявки Швеції.

Однак, в даний час найактуальнішим є виділення Україні допомоги від ЄС у розмірі 50 млрд євро. Тому лідери ЄС зберуться знову 1 лютого, щоб ще раз спробувати вирішити це питання.

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ двох країн у понеділок, західні чиновники повідомили виданню, що навіть невелика закулісна вказівка на те, що потрібно зробити, щоб Угорщина відмовилася від вето, була б величезною перемогою. Але також вони готуються і до зворотного результату - до подальших істерик Орбана, які сповільнять підтримку України.

"Це правда, що багато що залежить від шоу з угорцями. Найчастіше вони здаються в кінці. Але вони постійно блокують важливі дії для підтримки України", - прокоментував ситуацію представник німецького МЗС.

"Українцям більше, ніж будь-коли, потрібна ясність щодо того, яку підтримку вони отримають від Заходу, особливо в рік президентських виборів в США", - підсумувало видання.

Допомога Україні від ЄС

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу в Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро. На саміті 1 лютого лідери ЄС знову спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.

Попередньо всі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на 4-річну програму підтримки України в 50 млрд євро.

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