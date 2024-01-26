Цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Попередньо всі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на 4-річну програму підтримки України у 50 млрд євро, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - написав він у Telegram.

За інформацією прем’єра, Україна розраховує, що цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

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"Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, зауважив він, 11,8 млрд доларів бюджетної підтримки цьогоріч планує надати Адміністрація Президента США Джо Байдена.

"Покладаємося на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", - додав Шмигаль.

Що відомо про позицію Угорщини

Водночас Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС пише, що схвалення пакету все ще ускладнює позиція Угорщини, яка серед іншого пропонує щороку виділяти кошти Україні одноголосним рішенням членів ЄС.

"Переговори стають дещо складнішими… позиція Угорщини насправді не була гнучкою з цього приводу", – сказав чиновник ЄС на умовах анонімності.

Посадовець додав, що серед інших країн-членів ЄС, які хочуть надати більше допомоги Україні, зростає рівень розчарування Угорщиною. Він також зазначив, що деякі ідеї, запропоновані Орбаном, як-от щорічне одностайне схвалення допомоги Україні, були неприйнятними для інших членів ЄС.

"Жодна держава-член ЄС не хоче опинитися в ситуації, коли для відправки допомоги Україні доведеться проходити через одноголосні рішення", - сказав співрозмовник.

Допомога Україні від ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу. На саміті 1 лютого лідери ЄС знову спробують досягти угоди щодо пакета допомоги Україні.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

Сьогодні Politico з посиланням на європейського чиновника написало, що ЄС готує "ядерний варіант" покарання Угорщини за блокування грошей Україні. Як пише видання, це може статись, якщо ЄС застосує так звану статтю 7 – найсерйознішу політичну санкцію проти країни-члена, яка передбачає призупинення її права голосу при прийнятті рішень ЄС.

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