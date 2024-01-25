Угорці, що взяли участь в голосуванні, в усьому підтримали Орбана.

Уряд Угорщини оприлюднив результати "національної консультації" – всенародного опитування щодо політики Будапешта відносно війни в Україні та співпраці з ЄС. Підсумкові цифри з’явилися на Фейсбук-сторінці угорського Кабміну.

У кожному з 11-ти питань, винесених на "консультацію", громадяни Угорщини підтримали позицію уряду. Причому з фантастичним рівнем схвалення. Найменший рівень підтримки отримало питання про необхідність припинити підтримку палестинських організацій на рівні ЄС. Тут з урядом Орбана погодилися "усього лише" 97,72% опитаних угорців. У решті питань рівень підтримки ще вищий і подекуди перевищує 99%.

Зокрема в питанні про спільні поставки зброї Україні від ЄС 99,32% угорців обрали пункт "Замість поставок зброї потрібні припинення вогню та мир".

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Ще одне питання стосувалося виділення Україні 50 мільярдів євро від Євросоюзу. 99,06% угорців обрали варіант "Не виділяти більше грошей на підтримку України, поки ми (Угорщина) не отримаємо гроші (з бюджету ЄС), які нам винні".

Крім того, 99% угорців висловилися проти членства України в ЄС, стільки ж – проти імпорту "генетично модифікованого українського зерна".

Разом з відсотковим показником голосів уряд Угорщини також навів абсолютні цифри щодо відданих за ці відповіді голосів. Із цих цифр випливає, що в "консультації" взяли участь трохи більше ніж 1,5 мільйона осіб при загальній кількості населення майже 9,7 мільйона осіб.

Угорська "національна консультація"

Інструмент таких псевдореферендумів уряд Віктора Орбана активно використовує з 2010 року. Нинішня антиукраїнська "консультація" стала вже 13-ю за ліком. Опитування подається угорською державною пропагандою як виявлення волі народу, але не відповідає навіть базовим принципам як класичних референдумів, так і справжніх соціологічних досліджень.

Усі угорці отримують поштою кольорові анкети без жодного захисту від підробок. Заповнивши анкету, громадянин має відправити її назад у наданому владою конверті. Жодного контролю за недопущенням повторного голосування та за підрахунком голосів не ведеться.

Як пише "Європейська правда", останнім часом додалася можливість голосувати через інтернет на спеціальному сайті. При цьому немає запобіжників, аби завадити повторному голосуванню. Взяти участь в опитуванні зокрема можуть іноземці.

Більшість угорців розуміють, що ці "консультації" є інструментом політичної агітації, а не способом дізнатися думку народу. Саме тому більшість виборців ігнорують ці опитування.

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