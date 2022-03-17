До складу новоствореного фейкового "органу влади" увійшли переважно особи, які мають проблеми із законом.

У Херсоні колаборанти зібралися в облраді та закликали місцевих жителів до підтримки російської окупації.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 16 березня місцеві колаборанти в будівлі Херсонської облради провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади "Комитета спасения "За мир и порядок".

Зазначається, що до складу фейкового органу переважно увійшли особи, які мають проблеми із законом.

"На зібранні вони переконували жителів області в тому, що українська влада більше не керує регіоном та закликали до підтримки окупації Росією. Своїми діями вони завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на слова депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, на Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність.

За словами президента України Володимира Зеленського, діячі-колаборанти, які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

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