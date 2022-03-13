Україна не пробачить нікому нічого, не забуде, знайде і притягне до відповідальності кожного, обіцяє президент.

За словами президента України Володимира Зеленського, діячі-колаборанти, які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

Як він заявив у відеозверненні, окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік та шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР".

"ХНР". Таку ж мертвонароджену, як і "ДНР", і "ЛНР". Щоб організувати якісь "комітети" проти законної влади на нашій землі. І всупереч волі людей, які щоденно виходять протестувати. І які хочуть Україну - я вдячний їм", - наголосив глава держави.

Водночас Зеленський вважає, що діячі та діячки, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами та які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

"Ви підписуєте собі вирок. Вирок - піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати", - підкреслив глава держави.

Президент нагадав, що сьогодні відбулось екстрене засідання Херсонської облради, на якому 44 депутати ухвалили рішення, що Херсонщина - це Україна і жодним псевдореспублікам там не місце. "Україна вистоїть у цьому випробуванні. Нам потрібен час і сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю", - зазначив президент.

Він додав, що не буде применшувати загроз чи перебільшувати здобутки України.

"Ми - чесні люди, а не міністерство оборони Росії, яке бреше усім - мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації. Тому кажу відверто: ще потрібно триматись. Ще потрібно боротись, кожного дня і кожної ночі шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди. На всіх напрямках оборони: під Житомиром і Києвом, під Черніговом і Сумами, під Харковом і під Луганськом, під Донецьком і Маріуполем, на півдні країни та на дипломатичному фронті", - наголосив Зеленський.

Глава держави вважає, що з такою тактикою і впевненістю у своїх силах українці "прийдуть по своє".

"Прийдемо в Мелітополь і в Генічеськ. Всюди, де наша земля. І хай окупанти знають. Хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого. Україна не забуде. Україна знайде і притягне до відповідальності. Кожного. Так, як це буде можливо", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на слова депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, на Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність.

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