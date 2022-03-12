Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити українську державність - один шлях - за його ж військовим кораблем, додав голова Верховної Ради.

Організаторів, пособників та виконавців проведення в Херсоні псевдореферендуму про створення так званої "ХНР" чекає кримінальна відповідальність.

Про це у Facebook написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він зазначає, що продовжує юридичний всеобуч для окупантів. За його словами, у ЗМІ з’явилася інформація щодо підготовки окупаційною владою псевдореферендуму про створення так званої "Херсонської народної республіки".

"Навіть спроби проведення такого псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного ні з законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії як референдум. По-перше, відповідно до ст. 73 Конституції України виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Місцевий референдум не може вирішувати такі питання", - написав Стефанчук.

Голова ВР зазначає, що згідно з п. 3 ч. 2 ст. 3 закону "Про всеукраїнський референдум" питання, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму. Влада це чітко передбачила.

"По-друге, проведення обласних чи міських референдумів є незаконним і неможливим. Адже в нашому правовому полі поки немає закону про місцеві референдуми", - наголошує Стефанчук.

За його словами, відповідно до ч. 1 ст. 19 закону "Про правовий режим воєнного стану" в умовах воєнного стану забороняється проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

"Те, що планується провести окупантами у Херсонській області, не є референдумом за його правовою природою. Оскільки це, як і все, що вони намагаються зробити, псевдо-, квазі-, ерзац- явище, яке не буде відповідати чинному законодавству, а значить не тягнутиме за собою юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для організаторів, пособників та виконавців", - пише Стефанчук.

"І на завершення, Херсон, які інші міста України, - це Україна не тільки географічно, але й за своїм духом та силою. Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити Українську Державність - один шлях - за його ж військовим кораблем", - зазначив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно депутат облради розповів, що на Херсонщині окупанти готують референдум щодо створення "ХНР".

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