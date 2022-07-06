Міжнародний трибунал буде базуватися у Європі.

Спеціальний міжнародний трибунал, якій буде розглядати злочини скоєні російським військовим та політичним керівництвом в Україні запрацює цього року.

Про це в інтервʼю Forbes сказав заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

В ОП обговорюють декілька треків – делегування для України прокурора, який би почав налагоджувати передстартову роботу цього трибуналу, узгоджуємо місце розташування трибуналу, які країни до нього увійдуть та кого делегувати.

"Міжнародний трибунал буде базуватися у Європі. Спочатку планували, що офіс буде у Києві. Касаційний цивільний суд навіть зголосився надати для цього приміщення, символічно, що воно знаходиться навпроти посольства РФ", - каже Смирнов.

Але рішення змінили для того, щоб довіра до цього органу була абсолютною з боку всіх країн цивілізованого світу. "Розташування трибуналу на території потерпілої від вийни країни може бути сприйнято неоднозначно", – каже Смирнов.

Наразі невідома кількість країни, які увійдуть до трибуналу Європейський парламент своїм рішенням вже визнав необхідність створення Спеціального міжнародного трибуналу та закликав надати технічну та фінансову підтримку для цього.

Мандатом роботи трибуналу буде розслідування злочину агресії проти України. Щонайменше військове та політичне керівництво РФ стане невиїзними, їм не буде спокою у цивілізованому світі, каже Смирнов.

Як відомо, 19 травня Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України. Створення органу також підтримали в ПАРЄ.

Трибунал має на меті притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його найближче оточення.

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