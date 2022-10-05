Україна готова запропонувати такий механізм відшкодувань на засіданні Генасамблеї ООН у жовтні.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту на засіданні ООН у жовтні підтримати резолюцію про зобов’язання Росії щодо виплат репарацій за війну в Україні.

Про це він сказав, звертаючись до учасників публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі.

За словами Зеленського, післявоєнна справедливість просто неможлива без компенсації Росією Україні за всі втрати й руйнування.

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"Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо всім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН фундаментальну резолюцію. Резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобов’язання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов’язання може бути реалізоване", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія повинна повною мірою заплатити за розв’язані нею жорстокість і руйнування.

"І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його всім зацікавленим суб'єктам", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що всі, хто вивчав юриспруденцію, аналізували вирок Нюрнберга.

"І я впевнений, що буде час, коли студенти, які так само вивчатимуть право, зможуть порівняти текст нюрнберзького вироку з текстом того вироку, який буде ухвалений спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України. Але не тільки. Вони також вивчатимуть і досвід компенсації Росією всіх збитків, завданих цією війною", - наголосив Зеленський.

Довідка УНІАН: захід "Ніч права", який ініціював голова Конституційної ради Франції Лоран Фабіус, проводиться щороку 4 жовтня, у річницю ухвалення французької Конституції. Він покликаний допомогти громадянам зрозуміти свої права. Цьогоріч проводиться четверта "Ніч права", у межах якої по всій Франції відбувається понад сто різних заходів, присвячених дискусіям на тему "Війна та право". Зокрема, обговорюється роль закону у протидії війні, забезпечення правосуддя, справедливості та відповідальності тощо.

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