Білоруський диктатор проговорився, що уважно дивився прес-конференцію українського президента.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко упевнений, що український лідер Володимир Зеленський "починає розуміти" необхідність політичного вирішення війни в Україні.

Відповідаючи на питання придворних російських "журналістів" під час свого візиту до Санкт-Петербургу, білоруський диктатор мимохідь зізнався, що уважно дивився нещодавню прес-конференцію Зеленського і побачив у поведінці українського президента готовність поступитися агресору.

"Думаю, що зараз самий шанс – будемо з ними (українцями – УНІАН) якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах. Зараз це вже і до політиків дійшло. Військові тиснуть завжди, військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, по прес-конференції Зеленського помітили, що він починає розуміти", – заявив Лукашенко.

Що говорив Зеленський на прес-конференції

Як писав УНІАН, 19 грудня Володимир Зеленський дав підсумкову у 2023 році прес-конференцію, на якій серед іншого заявив, що питання мирних переговорів з Росією на сьогодні не актуальне. За його словами, він не бачить такого запиту від Росії.

Також Зеленський скептично поставився до ідеї заморозки війни на поточній лінії зіткнення, що багато хто в Європі називають перемогою в тому сенсі, що вдалося зберегти державу як таку. Зеленський впевнений, що воювати потрібно до переконливої перемоги, інакше немає гарантій, що Росія незабаром не почне нову агресію вже з нинішніх рубежів.

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