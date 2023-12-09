Білоруський диктатор планує відвідати "низку країн" африканського континенту, втім, які саме - не уточнюється.

У суботу, 9 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав візит до Африки. Про це повідоляють білоруські ЗМІ. Водночас прес-служба Лукашенка оприлюднила відео зустрічі диктатора в аеропорту в Екваторіальній Гвінеї.

За даними мас-медіа, в рамках турне Лукашенко відвідає низку арфиканських країн, втім, які саме - не уточнюється.

Як інформує прес-служба, робота "буде спрямована на інтенсифікацію взаємодії за всіма взаємовигідними напрямками". Крім того, Лукашенко хоче встановити міцні зв'язки Білорусі з країнами Африки.

Останні новини про Олександра Лукашенка

На початку грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з'їздив "на килим" до Сі Цзіньпіна. Метою візиту політика став діалог з Сі щодо торговельно-економічного співробітництва Китаю та Білорусі.

У листопаді Лукашенко заявив, що Україна "буде наша", а Зеленський збирається втекти. Білоруський диктатор підкреслив, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться.

Також УНІАН повідомляв, що Лукашенко заявив, що у Білорусі через рік буде сучасна зброя. За його словами, Білорусь "обрала тактику активного захисту".

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