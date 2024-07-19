Орбан заявив, що продовжить говорити про свої зустрічі тільки після того, як вони відбудуться.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить "місію миру", яку він сам вирішив на себе взяти, незважаючи на критику Євросоюзу за те, що він переоцінив роль своєї країни.

Орбан заявив, що ЄС має приєднатися до Китаю і США та чинити тиск на РФ і Україну, щоб вони почали переговори, пише Bloomberg.

Видання зазначило, що 1 липня Угорщина перебрала на себе переважно адміністративну роль у ЄС, і Орбан використовував це для підвищення свого авторитету в міжнародній дипломатії, зустрічаючись із президентом України Володимиром Зеленським, Путіним, главою Китаю Сі Цзіньпіном і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

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Орбан заявив, що продовжить говорити про свої зустрічі тільки після того, як вони відбудуться, як це було у випадку з його поїздками в Росію і Китай.

Діяльність Обрана щодо України

Угорський прем'єр уже давно займає відверто антиукраїнську позицію. Він постійно виступає зі скандальними заявами на адресу України. А нещодавно він вирішив узяти на себе роль "миротворця", яка спонукала його 5 липня поїхати до Москви після свого візиту до Києва.

Після такої самодіяльності Орбан нарвався на критику багатьох європейських політиків. Зокрема, 18 липня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Орбана за його нещодавню поїздку до РФ. "Два тижні тому європейський прем'єр-міністр відвідав Москву. Ця мирна місія була нічим іншим, як місією умиротворення", - заявила вона під час своєї промови перед депутатами Європарламенту.

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