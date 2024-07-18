Таку можливість президентка Єврокомісії використала під час свого звернення у Європарламенті.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавню поїздку до РФ, пише Politico.

"Два тижні тому європейський прем'єр-міністр відвідав Москву. Ця мирна місія була нічим іншим, як місією умиротворення", - заявила вона під час своєї промови перед депутатами Європарламенту.

Фон дер Ляєн не назвала ім'я угорського прем'єр-міністра, однак посол Угорщини Балінт Одор перебував у залі, тому камера була спрямована на нього, коли Європарламент аплодував заявам президентки.

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"Росія робить ставку на Європу, Захід стає м'яким, і дехто в Європі підіграє їй. Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", - запевнила вона під час оплесків євродепутатів.

Візит Орбана до Москви - що відомо

Як писав УНІАН, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви після свого візиту до Києва.

"Миротворча місія триває. Друга зупинка - Москва", - написав Орбан.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що зустріч із Путіним була "особливою", заявивши, що "Угорщина скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".

Також повідомлялось, що Віктор Орбан написав главам ЄС непублічного листа щодо розмови з Путіним.

"Президент Росії був здивований тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню. За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію щодо припинення вогню, яка не слугуватиме прихованій передислокації та перегрупуванню українських сил", - йдеться в листі.

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