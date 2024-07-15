Також він хоче, щоб Європа пішла у "політичний наступ" на країни Глобального півдня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз відновити дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Як пише Bild, у листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля угорський політик дав оцінку нещодавним переговорам з лідерами України, Росії, Китаю та Туреччини, а також розповів про розмову з Дональдом Трампом. "Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться найближчим часом", - пише він.

Орбан закликав до переговорів про "мирну конференцію" з Китаєм, відновлення дипломатичних відносин з Росією і "політичного наступу" на Глобальний Південь, "повагу якого було втрачено" через позицію ЄС по війні в Україні.

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Угорський прем'єр критикує діючого американського президента Джо Байдена та його намір залишитися на посаді. "Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в гонці. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню про-військову політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову", - йдеться у листі.

Водночас він запевняє, що Трамп після перемоги буде готовий "негайно виступити в ролі мирного посередника". За словами Орбана, політик має "детальні та обґрунтовані плани" щодо завершення війни в Україні.

"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа, фінансовий тягар між США і ЄС значно зміниться в невигідний для ЄС бік, коли мова йде про фінансову підтримку України", - додав він.

"Мирна" місія Орбана

Нагадаємо, на початку липня угорський прем'єр відвідав Київ та Москву, де зустрівся з Володимиром Зеленський та Путіним.

Україну він закликав до припинення вогню, а після зустрічі з російським правителем сказав журналістам, що той "не може програти".

За поїздку до Росії його жорстко критикували у Європейському союзі. Згодом він здійснив візит до Китаю.

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