Путін сподівається "дотиснути" і перемогти у цій війні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін перебуває у своєму ілюзорному світі та не розуміє ситуації, яку спричинила розпочата ним війна в Україні. Путін сподівається "дотиснути" і перемогти у цій війні, утім Україна для нього – смертний вирок.

Як Подоляк зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, в такому ж ілюзорному світі живе російське суспільство та військові. Але вони також розуміють, що "все йде не за планом".

"Якби вони жили в нашому з вами світі, то, безумовно, таких ексцесів, таких трагедій, вони б не плодили масу, яку вони, на жаль, влаштовують в Україні. Вони розуміють, що все йде не за планом. Це однозначно. І військові, перш за все, розуміють, що насправді у них країна розкрадена. Вони розуміють, що другої армії світу і ВПК, якого всі мали б боятися, не існує. Вони розуміють, що на Україну нападати точно не треба було, тому що це країна, яка абсолютно точно доведе цю війну до кінця, і це буде те, що їм категорично не сподобається. Вони розуміють, що історично вони виглядають нікчемно, так, вони десь підсвідомо це розуміють, тому що, ну, не може бути такого, щоб ти називав героями покидьків, які прийшли на чужу землю і вирізають цивільне населення", – пояснив радник голови ОП.

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За його словами, росіяни розуміють це на рівні підсвідомості. Проте є речі, яких населення РФ не розуміє зовсім.

"Вони не розуміють, що невідворотність покарання – це ключовий елемент існування цивілізації як такої. І вони, природно, зараз групуються біля образи, що їм не дозволяють вбивати та руйнувати іншу країну, чому їм чинять опір і не стають на коліна", – зауважив він.

Радник глави Офісу президента зазначив, що росіяни лише вдавали, що вони найосвіченіші, найначитаніші, коли виявилися примітивною нацією. Водночас він додав, що Путін мислить інакше.

"А ось Путін – це інша природа мислення. Це людина – максимально цинічна, яка абсолютно точно розуміє, що вона робить. Він абсолютно точно розуміє, що він режим, він боягузливий, як будь-яка боягузлива закомплексована людина. Він дуже чітко розуміє, коли він заподіює комусь шкоду, тому що це є сутність його мислення – заподіяти комусь шкоду. У цьому випадку для нього немає більш лютого об’єкта для ненависті, ніж Україна. Це дуже важливий параметр", – продовжив Подоляк.

На думку Подоляка, Путін сподівається здобути перемогу у війні з Україною за рахунок мобілізованих, шляхом обходу запроваджених проти РФ санкцій і завдяки лобі, яке сформувалося за багато років.

"Путін вважає, що він дотисне. Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що слово Україна для нього — це смертний вирок", — резюмував він.

Війна в Україні: заяви Путіна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що держава-агресор не відмовляється від переговорів. РФ нібито готова обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні.

Крім того, він назвав нову мету війни проти України. Глава Кремля заявив, що він намагається "об'єднати російський народ". За його словами, в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів Росії, яка нібито спрямована на "розтягнення історичної Росії".

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