Російські президент заявив, що вони рухаються в правильному напрямку.

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав нову мету війни проти України. Глава Кремля заявив, що він намагається "об'єднати російський народ".

За його словами, в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів Росії, яка нібито спрямована на "розтягнення історичної Росії".

"Розділяй і володарюй. Ось вони (опоненти - УНІАН) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша-то мета в іншому - в об'єднання російського народу", - цитує Путіна російське пропагандистське видання РБК.

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При цьому він заявив, що Кремль "діє в правильному напрямку".

"Я вважаю, що ми діємо в правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім як захист наших громадян, у нас просто немає", - заявив президент РФ.

Війна в Україні - заяви Росії

У Москві неодноразово заявляли, що армія РФ воюють в Україні не з ЗСУ, а з військами НАТО. На самому початку вторгнення росіян в Україну в Кремлі пояснювали війну необхідністю провести "демілітаризацію" і "денацифікацію".

16 грудня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "законними військовими цілями" у війні проти України можуть бути і об'єкти цивільної інфраструктури.

23 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що окупанти "суттєво просунулися" у питаннях "демілітаризації" України.

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