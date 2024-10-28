Британська сторона підтримує Україну до перемоги, підкреслив дипломат.

Посол Великобританії в українській державі Мартін Гарріс дав обіцянку щодо допомоги Україні у досягненні справедливого миру з РФ.

Дипломат в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив думку, що в нашій країні всі хочуть, щоб ця "жахлива війна завершилася якомога швидше", і зазначив, що Британія підтримує Україну до перемоги і підтримуватиме після неї.

"Я знаю, що важлива також позиція нової адміністрації США, і ми будемо поруч з Україною в ході всього процесу зміни адміністрації у Вашингтоні (унаслідок президентських виборів, - Ред.)", - сказав співбесідник.

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За його словами, немає країни ближчої до Штатів, аніж Великобританія і, напевно, немає держави ближчої до України, ніж Британія:

"Тож ми будемо поруч з Україною, коли ми будемо обговорювати з новою адміністрацією, як зміцнити позицію України, щоб досягти справедливого миру".

У центрі уваги війна в Україні - новини

Президент Володимир Зеленський на початку жовтня заявив, що ситуація на полі бою в нашій країні "створює можливість" для того, щоб зробити кроки щодо припинення війни "не пізніше 2025 року".

Український лідер у Верховній Раді вперше презентував українцям план перемоги, у якому є кілька пунктів, у тому числі й таємні. Перший пункт українського плану перемоги - необхідність надання нашій країні запрошення у лави держав-членів НАТО.

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