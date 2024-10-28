На таких об'єктах росіяни виготовляють авіаційне та ракетне паливо.

Українські безпілотники вдарили по російському спиртзаводу, розташованому на відстані 240 км від кордону.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, йдеться про атаку на спиртзавод у населеному пункті Анна. На таких об'єктах росіяни виготовляють авіаційне та ракетне паливо.

"БПЛА атакували ще один спиртзавод у населеному пункті Анна, що за 240 км від кордону з Україною. На спиртзаводах РФ робить ракетне та авіаційне паливо, вибухові речовини", - зазначив Коваленко.

Вибухи на спиртазаводах у Росії

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня під ударом дронів опинилася Тульська область. Тоді в мережі писали, що від атаки могли постраждати ТЕЦ і завод синтетичного каучуку.

Невдовзі місцевий губернатор повідомив, що під час відбиття атак безпілотних літальних апаратів зазнали пошкоджень два російські спиртзаводи. Відомо, що один із них розташований у місті Єфремов.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснили, що росіяни виготовляють на спиртозаводах паливо та вибухові речовини.

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