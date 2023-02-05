Олексій Резніков зазначив, що країни Заходу повинні були прийняти ряд рішень.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що повномасштабному вторгненню Російській Федерації можна було запобігти. Він вказав, що країни Заходу повинні були прийняти деякі рішення.

За його словами, одним з таких рішень могла стати зупинка будівництва "Північного потоку-2".

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якщо зупинили б "Північний потік-2", якби припинили доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів в міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їх газ, що все одно зробили в результаті, якби почали блокувати російські активи олігархів - цієї війни можна було б уникнути", - заявив Резніков на прес-конференції.

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Ситуація на фронті - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередилися на наступі на напрямках: Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському. Українські зщитники відбили атаки окупантів біля дев'яти населених пунктів.

Водночас зазначено, що з 24 лютого 2022 року російська армія всього втратила в Україні близько 131 290 чоловік.

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