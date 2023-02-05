Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що повномасштабному вторгненню Російській Федерації можна було запобігти. Він вказав, що країни Заходу повинні були прийняти деякі рішення.
За його словами, одним з таких рішень могла стати зупинка будівництва "Північного потоку-2".
"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якщо зупинили б "Північний потік-2", якби припинили доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів в міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їх газ, що все одно зробили в результаті, якби почали блокувати російські активи олігархів - цієї війни можна було б уникнути", - заявив Резніков на прес-конференції.
Ситуація на фронті - що відомо
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни зосередилися на наступі на напрямках: Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському. Українські зщитники відбили атаки окупантів біля дев'яти населених пунктів.
Водночас зазначено, що з 24 лютого 2022 року російська армія всього втратила в Україні близько 131 290 чоловік.