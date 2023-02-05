Він підкреслює, що Україна має ресурси і резерви, якими вона спроможна стабілізувати і тримати удар.

Міністр оборони України Олексій Резніков зауважує, що на можливий наступ росіян Україна очікує в лютому - з точки зору символізму.

На запитання, чи встигне Україна отримати допомогу у вигляді озброєння від Заходу до можливого наступного повномасштабного наступу Росії, Резніков відповів, що західне озброєння не можна використовувати без підготовки.

"Зараз розпочалися курси навчання всюди. Вона буде застосована в готових підрозділах для проведення тих операцій, які визначить Генеральний штаб", - сказав він під час прес-конференції.

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Міністр додав: "Можливий наступ росіян ми усе одно очікуємо в лютому. Це просто з точки зору символізму. Це нелогічно з точки зору військових, бо у них ще не готові всі ресурси, але вони це роблять. Минулий рік - вони теж, не створивши ударних угрупувань, поперлися. Ну, і нарвалися".

Так, Резніков зауважив, що "не вся західна зброя встигне приїхати".

"Але ми готові. У нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар", - наголосив він.

Також на запитання про можливий наступ на Київ, міністр оборони зауважив: "Звісно, це їхня мрія - захопити Київ. Для них це символічно, вони думають, що тоді країна впаде. І вони так і намагалися зробити".

Резніков підкреслив, що станом на сьогодні на території Білорусі немає сформованих ударних угруповань, спроможних дійти до Києва.

"За нашими оцінками, не більше 12 тисяч російських вояків на полігонах знаходяться в Білорусі", - сказав він.

Новий наступ Росії - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до березня. У зв'язку з цим росіяни пожвавилися на сході України.

У свою чергу українські розвідники спрогнозувало загострення на фронті в період з лютого по березень. Пи цьому ГУР Міноборони підтвердили, що керівнику Генштабу РФ Валерію Герасимову наказали захопити Донбас до березня.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Кремль переоцінює можливості своєї армії, готуючись до нового наступу на Україну.

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