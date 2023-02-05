На українській землі ліквідовані ще сотні супротивників, зазначив Генштаб ЗСУ.

Втрати росіян в Україні за добу серйозно зросли й перетнули нову "червону лінію".

Втрати супротивника тепер становлять понад 131 тисячу осіб, повідомив у неділю, 5 лютого, Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 до 5 лютого 2023 року орієнтовно склали: особового складу - близько 131 тис. 290 (+700) осіб ліквідовано, танків - 3 тис. 220 (+2) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 405 (+11), артилерійських систем - 2 тис. 226 (+6), РСЗВ - 460 (+0), засоби ППО - 227 (+2), літаків - 294 (+0), гелікоптерів - 284 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 958 (+2), крилаті ракети - 796 (+0), кораблі/катери - 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 91 (+10), спеціальна техніка - 203 (+0).

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За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 лютого, супротивник зосереджував зусилля на тому, щоб вести наступ на таких напрямках: Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському. Українські воїни відбили ворожі атаки біля дев'яти населених пунктів. На Донбасі супротивнивник зазнає серйозних втрат.

4 лютого повідомлялося, що втрати росіян в Україні становлять близько 130 590 окупантів.

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