Ван Ї, політичний радник Сі Цзіньпіня, зазначив, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет усіх держав мають поважатися.

Китай готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Пекіні наголошують, що війна має припинитися.

Про це заявив керівник Офісу закордонних справ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє CNN.

"Ця війна не може продовжувати лютувати", - сказав Ван Ї, який є політичним радником генсека Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіня.

Ван Ї додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет усіх держав мають поважатися. Він зазначив, що Пекін продовжить працювати заради миру.

"Ми, звичайно, можемо продовжити виголошувати наші пропозиції на таких міжнародних конференціях, як ця, але я пропоную також розпочати думати спокійно, особливо для моїх друзів в Європі... Ми повинні думати про те, які зусилля ми можемо зробити, аби припинити цю війну", - сказав радник.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс попередила Китай не допомагати Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України. В США занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку війни.

Війна в Україні - Китай

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій та початку мирного діалогу. При цьому Пекін наголошував на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України на основі Статуту ООН. Китай офіційно також не підтримав санкції проти Росії, проте китайські компанії, де-факто обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів.

Новий посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини КНР з Європою.

Наприкінці минулого року міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай поглиблюватиме зв'язки з Росією в 2023 році та підкреслив неупереджену позицію його країни щодо війни в Україні. А нещодавно заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй приїхав в робоче відрядження до Росії та домовився сприяти прогресу у відносинах країн у 2023 році.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід впевнений, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні. За його словами, Пекін побачив, що захід не такий слабкий, як йому здавалося.

У січні цього року стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння КНР через те, що китайські компанії продають Росії нелетальне обладнання для використання на війні в Україні. Зокрема, мова йде про бронежилети та каски. Американська влада має докази подібних поставок.

Раніше стало відомо, що керівник Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з "мирною промовою" у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: