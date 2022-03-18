Нардепа підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Личаківський районний суд Львова заочно арештував одного з лідерів ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Віктору Медведчуку. 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Бюро просить українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука негайно повідомляти її правоохоронцям. Інформацію можна надіслати на електронну адресу inform.dbr@gmail.com, а також за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10).

Нагадаємо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Венедіктова повідомила, що правоохоронні органи почали документувати діяльність Медведчука в так званій "вугільній справі" ще у 2016 році.

27 лютого радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

21 лютого, за кілька днів до вторгнення Росії, біля будинку Медведчука журналісти проекту "Слідство.Інфо" помітили кілька мікроавтобусів і автомобілів, а також близько двох десятків людей, схожих на охоронців. Джерела журналістів стверджують, що невідомі особи вантажили в мікроавтобуси бронежилети і сумки під зброю, а також заправляли авто.

Як відомо, Медведчук повинен перебувати під домашнім арештом до 10 березня - це зобов'язання на нього поклав суд у "вугільній" справі.

Раніше журналісти дізналися, що дружина Медведчука ввечері 18 лютого спішно покинула Україну, виїхавши в Білорусь.

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