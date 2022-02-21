Раніше Україну покинула дружина Медведчука.

Біля будинку нардепа від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука журналісти проекту "Слідство.Інфо" помітили кілька мікроавтобусів та автівок, а також близько двох десятків людей, схожих на охоронців.

Джерела журналістів стверджують, що невідомі особи вантажили в мікроавтобуси бронежилети й сумки під зброю, а також заправляли авто, повідомляється на сайті проекту.

На місці помітили чорний позашляховик Toyota. За даними журналістів, він належить співзасновнику детективної охоронної компанії "Шторм" - вона багато років охороняє кума Путіна. Туди також прибув нардеп від ОПЗЖ Віктор Чорний.

До будинку Медведчука приїхали чотири екіпажі патрульної поліції, у тому числі спецпризначенці. За непідтвердженою інформацією, їх туди викликали представники Держбюро розслідувань.

Правоохоронці перекрили одну з вулиць неподалік від маєтку Медведчука й оглядає автомобілі, які, ймовірно, вивозять його речі. Мету прибуття поліція не повідомляє.

Як відомо, Медведчук має перебувати під домашнім арештом до 10 березня - це зобов'язання на нього поклав суд у "вугільній" справі.

Раніше журналісти дізналися, що дружина Медведчука ввечері 18 лютого поспіхом покинула Україну, виїхавши до Білорусі.

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