Голова МЗС поговорив із держсекретарем, розмова стосувалася стратегічного партнерства між Україною та США.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Марок Рубіо, і за її підсумками наголосив, що США залишаються відданими підтримці України. Про це йдеться у повідомленні Сибіги на сайті МЗС.

"Провів гарну розмову з державним секретарем Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та США зі взаємною вигодою для наших народів. Висловив вдячність держсекретареві за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України. Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом", - повідомив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет 12 лютого наголосив, що Європа повинна забезпечити переважну частку летальної і нелетальної допомоги для України.

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Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США корисні копалини на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон передав Києву.

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