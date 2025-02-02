Він нагадав, що той сам розтоптав російську конституцію.

Кремлівський правитель Путін заявляє про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, щоб вввести в оману іноземних лідерів та удиторії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що за чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти, а Дональд Трамп встиг повернутися у Білий дім вже вже вдруге:

"Так виглядають демократія та легітимність. Натомість Путін узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін. Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у спокої".

Сибіга зазначив, що під сумнів може ставитися лише легітимність диктатора в Москві, "який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі".

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Заява Путіна про Зеленського

Нагадаємо, раніше кремлівський правитель заявив, що Москва не підписуватиме мирний договір з українським президентом, оскільки він не є нелегітимним.

Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану не проводяться президентські вибори. Восени 2023 року усі політичні сили Верховної Ради дійшли згоди, що вибори відбудуться вже після завершення цього стану.

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