На його думку, йдеться про потребу зниження цін на енергоносії та ефективніше застосування енергетичних санкцій проти РФ.

Міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, як змусити Росію сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав під час виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі.

Зокрема, за його словами, з метою подальшого розвитку ефективної дипломатії та зниження цін на енергоносії, які фінансують російську воєнну машину, президент Трамп розширює розробку і виробництво горючих корисних копалин та заохочує інші держави робити те саме.

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"Зниження цін на енергоносії у поєднанні з більш ефективним застосування енергетичних санкцій допоможе посадити Росію за стіл переговорів", - переконаний глава Пентагону.

Також він сказав, що збереження європейської безпеки має бути зобов'язанням європейських членів НАТО. Гегсет наголосив:

"У рамках цього Європа повинна забезпечити переважну частку летальної і нелетальної допомоги для України. Члени цієї контактної групи повинні використати момент".

Він сказав, що це означає забезпечення більшим об'ємами постачання снарядів і техніки, розширення промислової бази та відверте донесення розуміння до громадян того рівня небезпеки, з якою зіштовхується Європа.

Як наголосив глава Пентагону, недостатньо витрачати на оборону лише 2% від ВВП, оскільки президент Трамп закликав витрачати 5%.

Війна в Україні - позиція Гегсета

Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону наголосив, що майбутня мирна угода має унеможливити новий напад Російської Федерації на Україну. Гарантії безпеки мають передбачати розгортання європейський і неєвропейських сил між Україною та Росією, але війська США не будуть брати у цьому участі. Також перспектива членства України в НАТО не має бути результатом переговорного процесу.

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