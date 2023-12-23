На його думку, те, що можна було зробити зброєю, вже зроблено.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до пошуку "політичного вирішення" війни в Україні. Таку заяву він зробив, відвідуючи італійські війська, дислоковані в Польщі, пише Ansa.

"Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою діяльністю та підтримкою України важливо йти шляхом, який веде до політичного вирішення", — сказав Крозетто.

Він зауважив, що військові методи дали змогу захистити Україну від повного знищення Росією і укріпити зовнішні кордони НАТО, заблокувавши можливе вторгнення росіян. Тепер, на думку Крозетто, настав час відкрити "дипломатичний і політичний фронт, щоб спробувати досягти такого ж результату шляхом мирних переговорів".

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"Те, що було до війни, треба відновити, а те, що не можна зробити зброєю, треба зробити іншим шляхом", – переконаний голова Міноборони Італії.

Перспектива мирних переговорів з Росією

Як писав УНІАН, Путін активно надсилає на Захід дипломатичні сигнали про готовність укласти перемир’я та заморозити війну наа поточних рубежах. Як розповіли The New York Times поінформовані джерела, Кремль хотів би укласти певну угоду до березневих "виборів" Путіна.

Втім президент України Володимир Зеленський відкидає можливість мирних переговорів з Росією. За його словами, від росіян поки що не видно сигналів про бажання врегулювати конфлікт.

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