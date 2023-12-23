Зараз українські артилеристи вистрілюють в рази менше снарядів, ніж влітку.

Через скорочення американської військової допомоги українська армія вже відчуває нестачу артилерійських боєприпасів і змушена скасовувати наступальні операції. Про це пише The Washington Post у репортажному матеріалі з фронту.

"Нашим артилеристам дається ліміт снарядів по кожній цілі. Хлопці втомилися — дуже втомилися. Вони все ще вмотивовані — багато людей розуміють, що у них немає іншого вибору. Але ви не можете виграти війну лише на мотивації. У вас повинна бути якась чисельна перевага, але зі зброєю та системами озброєння стає тільки гірше і гірше. Як довго ми зможемо протриматися? Важко сказати, але це не може бути довго. Це всі розуміють", — розповів боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює в Запорізькій області.

Артилерист на ім’я Артем розповів кореспонденту, що тепер його гармата випускає по ворожих цілях лише 10-20 снарядів на день, тоді як раніше вистрілювали у середньому 50 снарядів, а іноді й до 90.

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"Що можна зробити з 10 снарядами на день? Цього ледь вистачає, щоб реагувати на їхні наступи — мова навіть не йде про наступ на їхні позиції", – пояснює боєць.

Українські військові, дислоковані на фронті, також заявили, що не бачать аналогічних проблем із боєприпасами у російських загарбників.

Проблеми із поставками американської зброї

Як писав УНІАН, через внутрішньополітичну кризу в США Конгрес від початку осені не може ухвалити нову програму фінансування озброєнь для України. Очікується, що останній пакет військової допомоги, профінансований за рахунок попередньої програми, буде виділений до кінця грудня.

Американські законодавці кажуть, що досі зберігається надія, що нову програму допомоги Україні ухвалять у січні, коли Конгрес повернеться до роботи після різдвяно-новорічних канікул.

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