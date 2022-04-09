Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що війна з Росією буде виграна на полі бою.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ця війна буде виграна на полі бою. Додаткові 500 мільйонів євро від ЄС знаходяться в стадії реалізації. Поставки зброї будуть адаптовані до потреб України", - написав Боррель.
Він заявив, що жорстокий напад Росії на беззахисних людей у Краматорську знову демонструє повну неповагу Кремля до людського життя.
"Це тільки посилить нашу підтримку України", - зазначив він.
Також Борррель підкреслив, що ЄС потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію.
"Ми вже ввели масштабні санкції, але необхідно зробити більше в енергетичному секторі, в тому числі в нафтовому. У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ для обговорення наступних кроків", - зазначив він.
Нагадаємо, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Жозепом Боррелем. Також вони відвідали звільнену Бучу, в якій російські солдати вбивали мирних громадян.