Боррель зазначив, що ЄС продовжить поставки озброєння Україні.

Євросоюз не бажає поразки України у війні і тому продовжить поставки озброєння і введення санкцій проти РФ.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю радіо COPE.

Поставки зброї Україні

Він заявив, що ЄС повинен допомагати Україні, поставляючи їй озброєння. При цьому представник європейської дипломатії зазначив, що Євросоюз повинен уникнути прямого конфлікту з Росією.

"Ми повинні продовжувати озброювати Україну, не вступаючи в ескалацію, в яку втягується все більше країн. Такого роду конфлікти виграються зброєю і економічним ослабленням противника", - заявив Боррель.

"Ми знаходимося в складній ситуації балансу. Ми хочемо допомогти Україні, але не хочемо втручатися у війну. ЄС не військовий союз, але я вважаю, що ми повинні допомогти Україні. Ми робимо все, що можемо, але не переходячи червоних ліній, щоб конфлікт не поширювався", - пояснив він.

При цьому Боррель зазначив, що зараз пріоритетом є запобігання нових масових вбивств мирних українців. "Що ми повинні зробити, так це запобігти повторенню подій, подібних подіям в Бучі. Після війни в колишній Югославії знадобилося багато років, щоб засудити злочинців. Однак їх судили в Гаазі і засудили", - сказав він.

Боррель про санкції проти РФ

Щодо санкцій Боррель виключив, що на європейському рівні може бути прийнято рішення про ембарго на російський газ. "Одноголосне рішення не може бути прийнято, тому що вже є країна, а саме Угорщина, яка заявила, що накладе вето на це рішення", - зазначив Боррель.

Він нагадав, що купівля газу у Росії - це фінансування вбивства мирних жителів в Україні. Він визнав, що санкції не послужили запобіганню війни, але вони повинні дорого обійтися РФ. "А щоб вони дорого обійшлися, потрібно увійти в сферу енергетики. Країни Балтії раніше імпортували багато російського газу і більше не імпортують. Однак відразу не можна скоротити залежність від газу на 55% як у Німеччини. При цьому скоротити залежність від російської нафти простіше, тому що є інші її джерела і ми повинні почати з цього. Кожен день ми платимо мільйони доларів за російську енергію, і це фінансування війни", - пояснив він.

Боррель про Путіна

Також Боррель зазначив, що президент РФ Володимир Путін роками попереджав про свої наміри, і ніхто не хотів його слухати. "Ми, європейці, повинні бути готові визнати, що світ, в якому ми живемо, небезпечний", - зазначив він. Боррель розповів, що європейці вважали, що живуть у відносному комфорті і їм хотілося вірити, що світ за межами ЄС такий же як їхній. Однак на ділі виявилося, що їхній світ оточений режимами на зразок російського режиму.

"Боррель назвав помилкою з боку Німеччини концентрувати свій імпорт енергоносіїв з такої країни, як Росія. "Путін попереджав з 2007 року, а в 2014 році він вторгся в Крим. З тих пір ми заявляємо, що енергозалежність від Росії треба знижувати, але з кожним роком ми її збільшували", - вказав на помилку Боррель.

При цьому він не став відповідати на питання про те, чи впаде режим Путіна через війну в Україні. "Я не можу сказати всього, що знаю, або всього, що думаю. Путінський режим - дуже репресивний і авторитарний. Якщо ви вийдете на демонстрацію проти війни, ви ризикуєте потрапити у в'язницю на кілька років. Поки війна не є гучним провалом, це режим з великою витривалістю", - зазначив він.

Боррель про війну в Україні

Боррель відкинув виправдання Путіна з приводу свого вторгнення в Україну. "Байден нікого не закликав до вступу в НАТО. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Путін використовує це для виправдання агресії", - сказав він.

А поки, зазначив Боррель, Україні потрібно продовжувати допомагати зберігати сильну позицію проти окупантів. "Всі війни закінчуються припиненням вогню, а потім мирною угодою. Росія намагалася окупувати Київ, але безуспішно. Вона також не ізолювала Україну від моря. Що необхідно зробити, так це забезпечити, щоб Україна вийшла на переговори з РФ з позиції сили", - підкреслив Боррель.

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