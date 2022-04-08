Перемовини проходять у вузькому колі.

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

Зараз проходять перемовини у вузькому колі, після чого президент та представники ЄС зроблять заяви для українських та іноземних ЗМІ й дадуть відповіді на їхні запитання.

Відомо, що голова Єврокомісії вирушила до Києва в ніч на п'ятницю, 8 квітня, з польського Пшемисля, розташованого приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що Росія наразі не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки її армія не досягла своїх цілей.

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