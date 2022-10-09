Європейський фонд миру, з якого фінансується постачання зброї та навчання, може бути значно збільшено.

В ЄС обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС.

За інформацією видання, Брюссель хоче виділити мільярди для поставок зброї Україні та розширити військову допомогу Україні в найближчі місяці.

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Фінансовий резерв, так званий Європейський фонд миру (EFF) у розмірі 5,7 млрд євро, може бути значно збільшено. З нього, крім нової навчальної місії, також частково фінансуються поставки озброєнь.

Обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року. Проте ще нічого не вирішено.

Наразі з EFF на військову підтримку Києва було витрачено 2,6 млрд євро.

Навчальна місія ЄС для українських військових: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в серпні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про намір ЄС розпочати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходив у Празі, заявив, що лідери досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

За інформацією видання Welt am Sonntag, до наступної зими навчання мають пройти до 15 тисяч українців, а тренування проходитимуть в Польщі та Німеччині.

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