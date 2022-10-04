Кошти позики будуть спрямовані на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Україна отримає від Світового банку додаткове фінансування на 529,9 млн дол. для нагальних потреб.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні третього додаткового фінансування в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Сума позики становить 529,9 млн дол. США", - йдеться в повідомленні.

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Дані кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії, термін погашення кредиту – 19 років з п'ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка-0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Кошти позики будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України на відшкодування виплат на оплату праці працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

1 жовтня стало відомо про те, що Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

На сьогодні Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі та в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі.

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