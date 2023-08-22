Президент України назвав розмову зі своїм сербським колегою "відкритою, чесною та продуктивною".

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із відомим своїми проросійськими поглядами президентом Сербії Александаром Вучичем. Глава держави заявив, що розмова була "відкритою, чесною та продуктивною".

"Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що говорив із Вучичем про розвиток відносин між країнами, який є "спільним інтересом".

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Стосунки Сербії та України - що відомо

Раніше лідери Сербії та України зустрічалися лише раз - у червні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі. Тому президенти мали лише коротку розмову віч-на-віч.

Президент Сербії відомий своєї прихильністю до Росії та неоднозначними поглядами на війну в Україні. Зокрема, Вучич заявляв, що його уряд не заважатиме поставкам сербської зброї до Україну. Однак, він уточнив, що "не вітає" такі дії. Водночас, Сербія надавала Україні гуманітарну допомогу, зокрема після підриву росіянами Каховської ГЕС та затоплення десятків навколишніх населених пунктів.

Також нещодавно стало відомо, що Сербія заявила про готовність допомогти Угорщині з транзитом російського газу в обхід України.

Попри це Сербія є серед 11 країн південно-східної Європи, які під час Балканського саміту, який зараз триває у Греції, підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Протягом останніх кілька днів триває "турне" Зеленського європейськими країнами. Зокрема, глава держави відвідав Нідерланди, Данію, Швецію, а у понеділок, 21 серпня, прибув до Греції для участі у Балканському саміті.

Під час цих візитів президент України провів перемовини із лідерами цих та інших держав. Так, за результатами перемовин Данія та Нідерланди оголосили про передачу Україні десятків західних винищувачів F-16.

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