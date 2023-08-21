У неділю Данія і Нідерланди оголосили, що поставлять Україні літаки F-16.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обіцяні поставки винищувачів F-16 дають йому впевненість у тому, що Україна може покласти край російському вторгненню.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив у понеділок під час виступу в Данії.

"Сьогодні ми впевнені, що Росія програє цю війну", - сказав Зеленський тисячам людей, які зібралися біля данського парламенту, щоб послухати його промову.

Відео дня

F-16 для України - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський відвідав Нідерланди та Данію з метою переговорів про передачу Україні винищувачів F-16.

Так, стало відомо, що Данія готова передати нашій країні 19 винищувачів F-16, причому перші шість - вже до Нового року.

Нідерланди також передадуть свої винищувачі, однак точна кількість поки невідома. Всього у цієї країни є 42 винищувачі F-16.

Водночас, як заявляв радник міністра оборони України Олексій Копитько, передача самих літаків - це лише половина справи. Необхідно передбачити ще наземну інфраструктуру, боєприпаси, обслуговування та ремонт.

Вас також можуть зацікавити новини: