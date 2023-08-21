Грецькі компанії готові брати участь в транспортуванні українського зерна по альтернативному зерновому коридору, зазначив президент України.

Греція братиме участь в тренуванні українських пілотів на F-16, обговорюються деталі щодо оборонної підтримки України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом під час зустрічі з представниками ЗМІ.

"Я назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення цієї страшної агресії Росії. Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції - Греція візьме участь в тренуванні наших пілотів на F-16. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка для України, команди відпрацьовують відповідні деталі", - зазначив Зеленський.

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За його словами, під час зустрічі йшлося про загрозу з боку Росії щодо портів та свободи мореплавства в Чорноморському регіоні. Зеленський сказав, що всі зусилля спрямовані на відновлення безпеки на Чорноморському і Азовському узбережжі, бо це важливо, зокрема, для продовольчої безпеки для всього світу.

"Україна створила альтернативний зерновий коридор в Чорному морі, він може працювати, але, щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита. І це дійсно дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема, для нашого міста Одеса. І це може бути історичним внеском Греції в загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме Чорноморської акваторії", - сказав президент України. За його словами, йшлося і про системи ППО для України.

Зеленський зазначив, що компанії Греції готові брати участь в транспортуванні українського зерна, і Україна дуже на це розраховує.

Президент України сказав, що прем’єр-міністр Греції запевнив, що його країна готова брати участь у відновленні населених пунктів України, які постраждали від бойових дій, зокрема, йдеться про Одесу.

Зеленський нагадав, що Греція підтримує бажання України стати членом ЄС та НАТО.

Допомога Україні - важливі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Греція приєдналася до гарантій безпеки для України, які раніше схвалили країни G7. Вона стала 14 країною у цьому списку.

12 липня на полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі було оголошено про ухвалення спільної декларації країн G7 (Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція та Італія) про безпекову підтримку України.

13 липня Зеленський заявив, що ще шість країн приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Зокрема, це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

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